محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتوصلان لحل مشكلة أهالي قرية العلالمة

التقى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف "اليوم الأربعاء" بأهالى قرية العلالمة مركز بنى سويف شرق النيل، والذين يلتمسون ترك ممر مقام على خور ملاصق لمجرى النهر، والذى يربط القرية بإحدى الجزر، وذلك لحين إيجاد حلول آخر ى تمكنهم من ممارسة أنشطتهم الزراعية على الجزيرة، حيث توجد مساحات تزيد عن 400 فدان مزروعة بزراعات منها ما هو فى مرحلة الحصاد.

حيث يجرى حاليا تنفيذ ما تضمنه تقرير لجنة وزارة الرى "التى زارت المحافظة منذ أيام " لإزالة كافة صور التعديات على مجرى النيل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة أية تعديات على طول المجرى المائى للنيل حتى يعود نظيفا ومتنفسا للمواطنين كسابق عهده.

حضر اللقاء اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والقيادات الأمنية بالمحافظة، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ومسئولو الرى وحماية النيل والزراعة، وعدد من التنفيذيين المعنيين لبحث مطلب الأهالى من كافة النواحى لاتخاذ القرار المناسب وبما يخدم المصلحة العامة.

وعقب اللقاء انتقل المحافظ ومدير الأمن لمعاينة الممر على أرض الواقع، وايجاد الحلول بما يحقق مصلحة المزارعين والمصلحة العامة فى إطار القانون، حيث تم التوصل إلى حلول عاجلة فى الوقت الحاضر مع الأهالى لحين إعداد دراسة مستفيضة للوضع القائم الذى يتعلق بـ 4 الاف مواطن.

ووسط فرحة عارمة والزغاريد، أعرب الأهالى عن سعادتهم وامتنانهم للمحافظ المهندس شريف حبيب والقيادات الأمنية والتنفيذية، الذين تحركوا من أجل المصلحة والوقوف عن قرب على مشاكلهم ومطالبهم، مؤكدين أنهم اليوم شعروا بأن الدولة وحكومتهم لا تدخر جهدا فى سبيل الحفاظ على مصالحهم وايجاد الحلول لما يعانوا منه فى أى قطاع أو مجال.