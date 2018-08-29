محافظ الغربية يؤكد دعم جامعة طنطا استعدادا للعام الدراسى الجديد

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على استعداد المحافظة وجامعة طنطا لاستقبال الطلاب خلال العام الدارسى الجديد وعلى دعم المحافظة الكامل للجامعة لكى يكون عاما دراسيا مثمرا للجميع.

وجاء ذلك خلال مجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا واللواء علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والعميد أحمد البلتاجى بالرقابة الإدارية .

وخلال المجلس قدم رئيس جامعة طنطا الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم اللامحدود للنهوض بجامعة طنطا، مشيرا إلى حرص الجامعة على مشاركة محافظة الغربية فى كافة القطاعات التى تخدم المجتمع المدنى، كما شهد المجلس تكريم الكليات الفائزة فى مسابقة أفضل مكتبه على مستوى الجامعة .

وأكد محافظ الغربية على دعم المحافظة الكامل للجامعة بكافة قطاعاتها ومنشآتها لكى تصبح فى مقدمة الجامعات على مستوى العالم، كما قدم الشكر لكل القائمين على إدارة جامعة طنطا على حرصهم وعملهم الدائم للنهوض بالجامعة فى كافة المجالات .