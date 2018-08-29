محافظ الإسماعيلية: إنهاء توصيل الانترنت للمدارس استعدادًا لبدء الدراسة

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية إن المحافظة انتهت من وضع كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لجميع المدارس ومراجعة كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم الإنتهاء من توصيل كابلات الفيبر الخاصة بتوصيل خدمة الانترنيت للمدارس الثانوية وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد قامت بتوفير أوجه الدعم المطلوبة لوزارة الإتصالات لتركيب خطوط الفيبر المطلوبة لعدد 51 مدرسة ثانوية بدائرة المحافظة وتوابعها موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب الكابلات وكافة التجهيزات، مشيرًا إلى أن ذلك فى إطار إستكمال تنفيذ برامج وخطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التكنولوجية للمدارس.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية، لجلسة الاجتماع الدورى الشهرى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال غزالى، نائب مدير أمن الإسماعيلية والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكرى والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ودفع عجلة العمل بها.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة ملف "التوك توك" حيث أكد محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المرور وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة تفعيل جميع القرارات الخاصة بمركبة "التوك توك" والتشديد على حظر ومنع السماح بسيرها داخل المدن أو على الطرق السريعة والرئيسية وأضاف أنه تم حصر جميع أعداد التوك توك بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتم السير فى إجراءات تقنينها وترخيصها مشيرًا إلى أنه لن يسمح باى حال من الأحوال بمخالفة القوانين والتعليمات المنظمة لإستخدام تلك المركبة وأنه فى حال ضبط أى توك توك مخالف لخطوط السير أو بدون ترخيص سوف يتم مصادرته بشكل مؤقت لحين إنهاء إجراءات ترخيصه وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 2018.

كما تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى والاستعدادات لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 6 إلى 13 من شهر سبتمبر.

وأضاف أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح.

وأنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 12 دول عربية وأجنبية.

ويصل إجمالى عدد الفرق الإستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام إلى 8 فرق مصرية وإجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية إلى 20 فرقة وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وأندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين والكاميرون.

وتقام العروض الفنية والإستعراضية على 8 مسارح تشمل أربع مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير.

و أكد محافظ الإسماعيلية على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق بأسم مصر والإسماعيلية عالميًا.

كما أكد "طاهر" مجددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية وممثلى كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتفعيل قرار المحافظ الصادر بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام جميع أصحاب المبانى والعقارات بانشاء جراجات أسفل تلك البنايات وتوجيه انذارات لاصحابها بالتنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2018/2019.

وفى ختام الاجتماع أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود جميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة نظرًا لما بذلوه من جهد خلال فترة عيد الأضحى المبارك لاسيما وأنه لم يتم رصد أى مشكلة أو أزمة خلال تلك الفترة.