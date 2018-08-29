محافظ الإسكندرية: حالات قوائم الانتظار بلغت 2632 وتم التعامل مع 1396 حالة

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا مع مديرى مستشفيات الصحة بالإسكندرية من جميع القطاعات؛ (الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحى والجيش والشرطة )، لمتابعة ما تم تنفيذه فى خطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد بسيونى السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومديرى المستشفيات بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع، أوضح سلطان، أنه تم انضمام مستشفيات خاصة لمنظومة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة بالإسكندرية هما؛ مستشفى مبرة العصافرة فرع العصافرة، والمركز الطبى بسموحة وذلك للمساهمة فى إنجاز قوائم الانتظار.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أننا نعمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة وما يستجد عليها من مرضى جدد، فى أسرع وقت فى إطار منظومة متكاملة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس.

وقال سلطان، إن عدد قرارات حالات قوائم الانتظار بمستشفيات محافظة الإسكندرية وما استجد عليها من حالات جديدة بلغت 2632 والتى تم تسجيلها جميعا على منظومة البيانات، مشيرا إلى أن مستشفيات المحافظة قامت بالتعامل مع عدد 1396حالة بنسبة تتجاوز الـ50% من قوائم الانتظار بالإسكندرية، ووجه المحافظ مديرى المستشفيات بوضع آلية لمتابعة حالات قوائم الانتظار بعد الانتهاء من العمليات الخاصة بهم، مؤكدًا على أن هدفنا جميعا هو إنجاح المبادرة فى أعلى مستوى لها.

على الصعيد ذاته، أشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك خطة موحدة لكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة، كما أنه جارى العمل بشكل مكثف وسريع للتخلص من قوائم الانتظار الحالية فى المدة الزمنية المحددة لها، متابعا أن الإسكندرية لديها القدرة على إنهاء قوائم الانتظار بها فى الوقت المحدد بل وإمكانية مساعدة المحافظات الأخرى فى الانتهاء من قوائم الانتظار بها.