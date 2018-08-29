محافظ أسوان يلزم رؤساء الأحياء بحصر جميع البالوعات وغرف التفتيش الصحى

أسوان فريق المحافظات

وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ، رؤساء الأحياء بإجراء حصر لجميع بلوعات وفتحات وغرف تفتيش الصرف الصحى والمياه التى بدون أغطية ، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بصفة عاجلة بتوفير أغطية لها للحفاظ على سلامة المارة من الأطفال والمواطنين والمركبات، جاء ذلك خلال جولة تفقدية اجراها اليوم الأربعاء، سيراً على الأقدام من أجل تقييم مستوى الأداء لمنظومة النظافة الجديدة سواء للمناطق المسئولة عنها الشركة الجديدة بحى غرب وحى جنوب أو المناطق المسئول عنها مشروع النظافة بحى شرق، وشملت الجولة بدءاً من منطقة خزان أسوان وطريق السادات مروراً بمناطق الكرور والرضوانية وإمتداد العقاد ونيابة المرور وحى العقاد والمسلة الناقصة والطابية، بجانب شوارع الحدادين والبركة وأبطال التحرير والنفق والحصايا، بالإضافة إلى كوبرى الشيخ عيسى والمطحن والجزيرة وشارع السماد .

و كلف حجازى، خلال الجولة التفقدية، رئيس المدينة بالبدء فى دهان البلدورات باللونين الأسود والبرتقالى مع إستبدال كافة البلدورات المتهالكة بأخرى جديدة بجانب رفع كفاءة الأرصفة ، فضلا على رفع مخلفات الأشجار فى منطقة خزان أسوان ، كما الزم الشركات والمحلات والبازارات بنظافة المساحات المواجهة لها وذلك لإظهار الوجه الجمالى للمدينة إستعداداً للموسم السياحى القادم ، موجها بالقضاء على المواقف العشوائية وتنظيم السيرفيس وخاصة بمدخل السوق التجارى لتسهيل الحركة المرورية بجانب إستكمال رفع الأتربة بطريق السادات ودهان البلدورات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهة المنفذه لإعادة الشئ لأصله بعد تركيب خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى لمشروع الإسكان المميز خلف الصالة المغطاه.