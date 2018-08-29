ليبيا: استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات فى طرابلس

طرابلس (أ ش أ)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية اليوم الأربعاء، استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات مسلحة فى العاصمة طرابلس.

وذكر موقع (بوابة الوسط) الليبية أن استهداف الخط اثر سلبا على نقل الطاقة ووضع الشبكة فى حالة حرجة.

وفى السياق، روى سكان فى مناطق مجاورة لقصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس أن طيرانًا حربيًا قصف قبل قليل مواقع لتمركزات اللواء السابع مشاة على الطريق بين منطقتى وادى الربيع وقصر بن غشير.

ونقل الموقع عن مصدر أمنى - لم تسمه - القول إن عائلات من طرابلس نزحت إلى مدينة بنى وليد صباح اليوم، جراء الهجوم المسلح الذى شنه اللواء السابع و"الكانيات" على العاصمة.