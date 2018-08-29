video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا: استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات فى طرابلس

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:46 م
ليبيا: استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات فى طرابلس اشتباكات طرابلس
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية اليوم الأربعاء، استهداف خط نقل الطاقة (الهضبة - عين زارة) جراء اشتباكات مسلحة فى العاصمة طرابلس.

وذكر موقع (بوابة الوسط) الليبية أن استهداف الخط اثر سلبا على نقل الطاقة ووضع الشبكة فى حالة حرجة.

وفى السياق، روى سكان فى مناطق مجاورة لقصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس أن طيرانًا حربيًا قصف قبل قليل مواقع لتمركزات اللواء السابع مشاة على الطريق بين منطقتى وادى الربيع وقصر بن غشير.

ونقل الموقع عن مصدر أمنى - لم تسمه - القول إن عائلات من طرابلس نزحت إلى مدينة بنى وليد صباح اليوم، جراء الهجوم المسلح الذى شنه اللواء السابع و"الكانيات" على العاصمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتدام الاشتباكات المسلحة فى طرابلس..ومصادر عسكرية ليبية تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل التحركات بالعاصمة طرابلس..وتؤكد: ترتيبات تجرى للقضاء على حكم الميليشيات لتحرير البلاد.. واستمرار نزوح الأسر من ضواحى المدينة

طرابلس

ليبيا

اشتباكات طرابلس

حقل نفط الطاقه فى ليبيا




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة