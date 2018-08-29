كوريا الشمالية تدعو لتنفيذ اتفاقات القمة بين الكوريتين وسط توقف المحادثات

بيونج يانج (أ ش أ)

جددت وسائل الإعلام فى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، الدعوات لكوريا الجنوبية لتنفيذ اتفاقات القمة بين البلدين بإخلاص.

وانتقدت صحيفة "رودونج سينمون الكورية" وهى الصحيفة الرسمية لحزب العمال الكورى الشمالى الحاكم، بشدة الولايات المتحدة لفرضها عقوبات إضافية على بيونج يانج ، قائلة إن هذه الخطوة تتعارض مع الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقالت الصحيفة فى مقال نشرته اليوم "من أجل تقديم الدعم للتحرك الحالى نحو المصالحة والوحدة، يجب أن نواصل المضى قدما فى تنفيذ إعلان بانمونجوم التاريخي." مضيفة أنه يتعين على الكوريتين حل القضايا المتعلقة بإعادة الوحدة وقوتهما المستقلة عن القوى الخارجية.

وأعربت كوريا الشمالية عن خيبة أملها إزاء التقدم البطيء الذى تحقق فى التعاون الاقتصادى بين الكوريتين، بينما تبدو حكومة سول مترددة فى الضغط من أجل التعاون الكامل، الذى يبدو أنه يمثل عوائق بسبب العقوبات متعددة الفئات المفروضة على بيونج يانج.

من جانبها، تصر الولايات المتحدة بقوة على أن العقوبات ستبقى سارية حتى يتخلى الشمال عن برنامج الأسلحة النووية ، وأعلنت مؤخرًا عن فرض عقوبات إضافية ضد السفن والكيانات التجارية الروسية التى تقوم بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية.