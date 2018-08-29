video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تعتقل 4 بحارة روس حاولوا مغادرة ميناء بوسان دون تصريح

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:35 ص
كوريا الجنوبية تعتقل 4 بحارة روس حاولوا مغادرة ميناء بوسان دون تصريح الشرطة الكورية ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن القنصل الروسى لدى كوريا الجنوبية رومان بيكوف اليوم الأربعاء، أن قوات الشرطة الكورية الجنوبية اعتقلت أربعة بحارة روس من سفينة "بولادى" لمحاولتهم مغادرة ميناء بوسان دون الحصول على تصريح من السلطات.

وأوضح بيكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن شرطة كوريا الجنوبية اعتقلت 4 أفراد من طاقم السفينة من بينهم صاحب السفينة والقبطان وميكانيكى كبير وأحد البحارة، مضيفا أنه تم اتهامهم بمقاومة الشرطة.

وتم إرسال أفراد الطاقم المعتقلين إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينما يظل أفراد الطاقم العشرة المتبقين على متن السفينة التى لا تزال راسية.

وذكر القنصل الروسى أن سفينة بولادى عليها ديون لشركة كورية جنوبية قامت بإصلاح السفينة، كما أن عليها دفع غرامة بيئية على الوقود المسكوب.

وتم احتجاز السفينة فى ميناء بوسان بسبب الأجور المتأخرة، إلا أنها حاولت الخروج من كوريا الجنوبية دون تسجيل المغادرة، وتجاهلت طلب السلطات بالعودة للميناء، وتمكن خفر السواحل من احتجاز السفينة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية تعلن احتجاجها على مطالبة اليابان بجزر دوكدو

كوريا الجنوبيه

بحاره روس

ميناء بوسان

الشرطه الكوريه الجنوبيه




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة