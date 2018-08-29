كوريا الجنوبية تعتقل 4 بحارة روس حاولوا مغادرة ميناء بوسان دون تصريح

سول (أ ش أ)

أعلن القنصل الروسى لدى كوريا الجنوبية رومان بيكوف اليوم الأربعاء، أن قوات الشرطة الكورية الجنوبية اعتقلت أربعة بحارة روس من سفينة "بولادى" لمحاولتهم مغادرة ميناء بوسان دون الحصول على تصريح من السلطات.

وأوضح بيكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن شرطة كوريا الجنوبية اعتقلت 4 أفراد من طاقم السفينة من بينهم صاحب السفينة والقبطان وميكانيكى كبير وأحد البحارة، مضيفا أنه تم اتهامهم بمقاومة الشرطة.

وتم إرسال أفراد الطاقم المعتقلين إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينما يظل أفراد الطاقم العشرة المتبقين على متن السفينة التى لا تزال راسية.

وذكر القنصل الروسى أن سفينة بولادى عليها ديون لشركة كورية جنوبية قامت بإصلاح السفينة، كما أن عليها دفع غرامة بيئية على الوقود المسكوب.

وتم احتجاز السفينة فى ميناء بوسان بسبب الأجور المتأخرة، إلا أنها حاولت الخروج من كوريا الجنوبية دون تسجيل المغادرة، وتجاهلت طلب السلطات بالعودة للميناء، وتمكن خفر السواحل من احتجاز السفينة.