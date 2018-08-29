"قوى البرلمان" تقترح تنفيذ 1000 مشروع متوسط وصغير بكل محافظة للحد من البطالة

كتب محمود حسين

طالب النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ليكون لكل محافظة عدد معين من المشروعات يتم تنفيذها لتوفير فرص عمل للشباب.

وقال "الزنط"، لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت أساس تقدم الاقتصاد فى العديد من الدول، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مصر سيكون له دور مؤثر فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمار وفتح المجال لتوفير آلاف فرص العمل للشباب والحد من معدل البطالة.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتولى اهتماما كبيرا بهذا الملف باعتبارها جزءا رئيسيا من الاقتصاد، وأعلن الرئيس فى وقت سابق عن مبادرة تقديم قروض لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة ميسرة 5%، وأعلنت الحكومة عن إنشاء جهاز للإشراف على هذه المشروعات.

وأشار "الزنط"، إلى أنه إذا تم تنفيذ 1000 مشروع فى كل محافظة خلال فترة زمنية معينة، فذلك سيوفر آلاف من فرص العمل فى المحافظة الواحدة، وبالتالى سيساهم فى عملية التنمية وإحداث طفرة صناعية خاصة فى الصناعات الصغيرة ويشجع على الاستثمار.