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"قطريليكس": نظام الحمدين محترف فى التملص من جرائمه وإسقاطها على الآخرين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:36 ص
"قطريليكس": نظام الحمدين محترف فى التملص من جرائمه وإسقاطها على الآخرين تميم بن حمد
كتب محمد عبد العظيم
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واصل "قطريليكس" فضح خطط تميم بن حمد أمير الإهاب بقطر، والجرائم الخبيثة التى يقوم بها تنظيم الحمدين، ودوره المشبوه فى التدخل فى الشئون الداخلية لدول الجوار والدول الشقيقة، بالإضافة إلى دعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة، وكيفية التملص من هذه الجرائم بالإدعاء أنها ضحية الفبركات الإعلامية، وكذلك الإدعاء بأنها تتعرض لانتهاك سيادتها.

وأوضح "قطريليكس، أن تنظيم الحمدين احترف التملص من جرائمه عن طريق إسقاطها على الآخرين فتدخل فى شؤون الجار والشقيق، ثم اتهم الآخرون بانتهاك سيادته ودعم الإرهابيين والمتطرفين وألقى معارضيه بنشر الكراهية والتمييز.

قطريليكس
قطريليكس

وتابع فى كشف جرائم النظام القطرى، بأنه يدعم الإرهابيين ويتهم من يلومه بأنه يحرض على الخراب وقطع الرقاب، فضلا عن أنها تفتح ذراعيها للإسرائيليين وتلقى بتهمة التطبيع على كامل جيرانها العرب، مشيرا إلى أنها تمول النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتمارس القمع ضد مواطنيها، وتدعى أنها تدافع عن الإسلام، وتمنع مواطنيها من الحج، وتفتح منابرها للمتشددين.

 

 


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