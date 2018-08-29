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فيديو وصور..كارثة بيئية.. محطة صرف صحى بالفيوم تلقى مخلفاتها فى بحيرة قارون

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:02 م
فيديو وصور..كارثة بيئية.. محطة صرف صحى بالفيوم تلقى مخلفاتها فى بحيرة قارون كارثة بيئية
كتب خالد كامل
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" محطة صرف في محافظة الفيوم تلقى المخلفات في بحيرة قارون، وهي البحيرة التى تعد هي مصيف الغلابة، ومصدر رزق للصيادين.
 
 
 ومع وجود محطة الصرف انقرض السمك من البحيرة وفر المصطافون منها بسبب تلوث مياه البحيرة وقطع رزق الصياديين الذين هجروا البحيرة إلي بحيرة ناصر سعيا وراء الرزق بعد موت الأسماك.
 
 ويعد الصرف الصحى بمثابة كارثة بيئية تهدد أهالي الفيوم بسبب الرائحة الكريهة التي تأتي من محطة الصرف الواقعة علي ضفاف بحيرة قارون، ويحدث ذلك في الذي نرى فيه المسؤلين بمحافظة الفيوم كأنهم لا يرون ولا يسمعون عن هذه الكارثة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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