video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:11 ص
فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام شيكو وأحمد السعدنى
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

حرص الفنان أحمد السعدنى، والفنان شيكو، على حضور حفل زفاف الفنان محمد إمام، والذى أقيم ليلة أمس، بالساحل الشمالى.

 

وظهر السعدنى وشيكو، فى مقطع فيديو، يغنيان سوياً مع صوت الهضبة عمرو دياب، الذى كان يحيى حفل الزفاف، أغنية "قلبى معاك".

 

وشهد حفل زفاف نجل الزعيم عادل إمام، حضور عدد من أبرز نجوم الفن، ويحتفل النجم محمد إمام بزفافه على نوران طلعت، فتاة من خارج الوسط الفنى، بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث يتواجد معظمهم فى الساحل الشمالى حالياً من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.

 

وأحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، وظهر مقطع فيديو للهضبة خلال الحفل، فى أثناء تأديته لأغنيته الشهيرة "قمرين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. نوران طلعت زوجة محمد إمام أيام الطفولة

صور.. اللقطات الأولى من حفل زفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

"والله ما كان على بالى يا هوى".. شاهد كيف أحيا الهضبة فرح محمد إمام

فيديو وصور.. شاهد أبرز نجوم الفن فى حفل زفاف محمد إمام

شاهد.. سيلفى عمرو دياب مع محمد إمام فى حضور عمرو عرفة

شاهد.. رقصة ياسمين عبد العزيز مع محمد إمام فى فرحه بالساحل

صور.. حلمى ورزق وشيكو ونجوم مسرح مصر فى حفل زفاف محمد إمام

فيديو.. شاهد محمد إمام وعروسه يرقصان مع شقيقته سارة وزوجها

محمد إمام

عادل إمام

فرح محمد امام

شيكو

احمد السعدنى

زفاف محمد امام




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة