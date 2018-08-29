فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

كتب إسلام جمال

حرص الفنان أحمد السعدنى، والفنان شيكو، على حضور حفل زفاف الفنان محمد إمام، والذى أقيم ليلة أمس، بالساحل الشمالى.

وظهر السعدنى وشيكو، فى مقطع فيديو، يغنيان سوياً مع صوت الهضبة عمرو دياب، الذى كان يحيى حفل الزفاف، أغنية "قلبى معاك".

وشهد حفل زفاف نجل الزعيم عادل إمام، حضور عدد من أبرز نجوم الفن، ويحتفل النجم محمد إمام بزفافه على نوران طلعت، فتاة من خارج الوسط الفنى، بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث يتواجد معظمهم فى الساحل الشمالى حالياً من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.

وأحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، وظهر مقطع فيديو للهضبة خلال الحفل، فى أثناء تأديته لأغنيته الشهيرة "قمرين".