فيديو.. شاهد محمد إمام وعروسه يرقصان مع شقيقته سارة وزوجها

كتب إسلام جمال و محمد فيصل

أظهر مقطع فيديو متداول من حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، رقصه مع شقيقته سارة إمام وزوجها، رفقة عروسه نوران طلعت.

وبينما كان الهضبة عمرو دياب، يحيى الحفل، بمجموعة من أشهر أغانية، صعدت سارة إمام، وزوجها إلى المسرح لترقص مع شقيقها محمد إمام وعروسه.

وشهد حفل زفاف نجل الزعيم عادل إمام، حضور عدد من أبرز نجوم الفن، ويحتفل النجم محمد إمام بزفافه إلى نوران طلعت، فتاة من خارج الوسط الفنى، بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث يتواجد معظمهم فى الساحل الشمالى حالياً من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.

وأحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، وظهر مقطع فيديو للهضبة خلال الحفل، فى أثناء تأديته لأغنيته الشهيرة "قمرين".