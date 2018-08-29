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فيديو.. سامح عاشور يكشف تفاصيل إنهاء أزمة ضرائب المحامين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:13 ص
فيديو.. سامح عاشور يكشف تفاصيل إنهاء أزمة ضرائب المحامين سامح عاشور
كتب أيمن رمضان
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كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن كواليس لقائه بوزير المالية، وإنهاء الخلاف حول دفع المحامين لضرائب جديدة.

 

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، إنه كان هناك تفهم كبير من وزير المالية لمطالب المحامين، التى لا تصطدم مع حق الدولة فى الحصول على ضرائبها.

 

وأوضح عاشور إنه تم تعديل الاستقطاعات التى كانت تحسب على قيد القضايا من المحامين، حيث إنها تؤخذ على حسب الدعوى، بغض النظر عن درجة قيد المحامى، ما أعاد الموضوع إلى أمره الطبيعى.

 

وأضاف أن هذا التوافق لا يمكن أن يعتبره البعض معركة بها غالب ومغلوب، مطالباً جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بهذه الطريقة التى تم التعامل بها مع المحامين، قائلا:"الكل يعمل بقصد حقيقى نحو المجتمع ولا بد أن ننبه بعض، بدون أى خسائر للدولة".

 


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نقيب المحامين

الضرائب

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