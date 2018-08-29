فيديو جراف.. تعرف على مشروع الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة

كتب ـ أحمد حسن

العودة إلى الطابع المعمارى القديم سيكون شعار المرحلة المقبلة فى المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان فى المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، التى تشهد اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بالدولة.

كانت قد أعلنت الوزارة تنفيذ جاردن سيتى جديدة داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 1000 فدان، كما أعلنت عن تخصيص مساحة 450 فدانا لتنفيذ أول حى بمدينة العلمين الجديدة يحمل طابع الإسكندرية القديمة.

و"اليوم السابع" يقدم تقريرا معلوماتيا عن مشروع الحى اللاتينى فى مدينة العلمين الجديدة.

6 شركات مقاولات تنفذ الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة لتتخذ طابع الإسكندرية القديمة

- ينفذ على مساحة 450 فدانا ويضم حوالى 12 ألف وحدة سكنية

- متوسط عدد الأدوار بالمبانى التى سيتم تنفيذها فى "الحى اللاتينى" هى :

- (أرضى + 4 أدوار)

- (أرضى + 7 أدوار)

- الحى اللاتينى يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة

- فترة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 12 شهرا وحتى 18 شهرا.

-مساحة الوحدات السكنية بالحى الجديد تتراوح ما بين 100 متر وحتى 185 مترا

- الحى يضم منطقة للأبراج السكنية بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.