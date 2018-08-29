غرفة الحبوب تعلن تسلم 38 ألف طن أرز من الصين خلال النصف الثانى بسبتمبر

كتب إسلام سعيد

تتسلم مصر الشحنة الثانية من الأرز المستورد من الصين خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إجراءات دخولها للموانئ المصرية بعد السماح باستيراد محصول الأرز لسد العجز.

وقال مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الشحنة الثانية قوامها 38 ألف طن أرز مستورد من الصين ستصل الموانئ خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر، تمهيدا لطرحها فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، لتغطية العجز فى الإنتاج المحلى عقب تقنين زراعة الأرز.

وقال الوليلى لـ"اليوم السابع"، أنه تم التعاقد على شحنة قوامها 100 ألف طن أرز تصل لمصر على 3 شحنات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2018 استلمنا منها 38 ألف طن ورغم تأخر الإفراج عنها نتيجة بعض الشائعات إلا أن المستوردين استلموا بضاعتهم فعليا.

وفى وقت سابق، كشف رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن مفاوضات تجريها الغرفة مع وزارة التموين لبحث الاستيراد من مصادر آخر ى لتوفير احتياجات السوق عقب تقنين زراعة الأرز ترشيدا للمياة، لافتا إلى أن هناك 3 دول يسعى المستوردين لجلب الأرز منها وهى فيتنام والفلبين والهند إضافة إلى الصين، وهنا نحن نركز على استيراد أرز مشابه للأرز المصرى.