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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:57 م
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غدا.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة 4870 حاجا من الأراضى المقدسة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:00 م
غدا.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة 4870 حاجا من الأراضى المقدسة مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل
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يشهد مطار القاهرة الدولى وعدد من المطارات المصرية غدا الخميس وصول 21 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 4870 حاجاً بعد أداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر غدا الخميس 11رحلة جوية من جدة لنقل 2020 حاجاً، بينما تنظم10  رحلات جوية من المدينة المنورة من بينهم رحلتين خاصة لنقل الحجاج الفلسطينيين بإجمالى 2850 حاجا من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة وترانزيت شارل ديجول وبروكسل وجون كيندى وفينا ولوس أنجلوس وهيثرو لندن وتونس والجزائر وميلانو وكانو وروما وأمستردام وعمل .

 

أما عن رحلات اليوم الأربعاء تسير الشركة اليوم 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من المدينة المنورة و12 من جدة لنقل 4300 حاجا.

 

 

 


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