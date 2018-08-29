غدا.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة 4870 حاجا من الأراضى المقدسة

يشهد مطار القاهرة الدولى وعدد من المطارات المصرية غدا الخميس وصول 21 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة 4870 حاجاً بعد أداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر غدا الخميس 11رحلة جوية من جدة لنقل 2020 حاجاً، بينما تنظم10 رحلات جوية من المدينة المنورة من بينهم رحلتين خاصة لنقل الحجاج الفلسطينيين بإجمالى 2850 حاجا من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة وترانزيت شارل ديجول وبروكسل وجون كيندى وفينا ولوس أنجلوس وهيثرو لندن وتونس والجزائر وميلانو وكانو وروما وأمستردام وعمل .

أما عن رحلات اليوم الأربعاء تسير الشركة اليوم 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من المدينة المنورة و12 من جدة لنقل 4300 حاجا.