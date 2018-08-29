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غدا.. بدء تقديم التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة دور ثانى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:03 ص
غدا.. بدء تقديم التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة دور ثانى وزير التربية والتعليم
كتب - محمود طه حسين
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تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2017/2018، اعتبارًا من غد الخميس، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخه.

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه قد تم إتاحة جميع أسئلة الامتحانات، ونماذج الإجابة (أ، ب، ج، د) فى كافة المواد الدراسية لامتحان الدور الثانى من العام الدراسى الحالى على الموقع الرسمى للوزارة؛ عبر الرابط التالي:

http://moe.gov.eg/booklet_new/index.html

 وذلك حتى يتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم فى ضوء نماذج الإجابة التى أعدتها الوزارة قبل التقدم بإجراءات التظلم من نتائجهم.


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الثانوية العامة دور ثانى

نتيجة الثانوية العامة دور ثانى

نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى




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