غدا.. انطلاق تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة حتى الإثنين المقبل

كتب ــ وائل ربيعى

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، لهذا العام 2018، اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 30 أغسطس الجارى وحتى الإثنين المقبل الموافق 3 سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة، مطالبة الطلاب بضرورة مراعاة المواعيد المحددة لتسجيل الرغبات وعدم التخلف عنها.