video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. انطلاق تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:16 م
غدا.. انطلاق تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة حتى الإثنين المقبل طالبات - أرشيفية
كتب ــ وائل ربيعى
إضافة تعليق
وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، لهذا العام 2018، اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 30 أغسطس الجارى وحتى الإثنين المقبل الموافق 3 سبتمبر المقبل.
 
 
وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة، مطالبة الطلاب بضرورة مراعاة المواعيد المحددة لتسجيل الرغبات وعدم التخلف عنها. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" تعلن نتيجة الثانوية للدور الثانى.. نسبة النجاح 89.4%.. النتيجة اليوم بموقع الوزارة وغدا بالمدارس.. وفتح باب التظلمات غدا الخميس لمدة 15 يوما.. وإتاحة أسئلة الامتحانات ونماذج الإجابة على الموقع الرسمى

تعرف على خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية "دور ثانى"× 6 معلومات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة "دور ثانى"

غدا.. بدء تقديم التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة دور ثانى

التعليم العالى

التنسيق

طلاب الدور الثانى للثانوية

تنسيق الثانوية العامة دور ثانى

تنسيق الثانوية العامة للدور الثانى




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة