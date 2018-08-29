"عنيك فى عنينا" قافلة للكشف عن مسببات العمى بالإسماعيلية والفيوم

كتب مدحت وهبة

أعلن هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عن استعداد المؤسسة لإطلاق قافلة "عنيك فى عنينا" برعاية رئاسة الوزراء الجمعة القادمة بمدينة الإسماعيلية للمرة الأولى للكشف عن مسببات العمى، ومن المتوقع حضور محافظ الإسماعيلية.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة تستهدف الكشف عن مسببات العمى وكافة أمراض العيون بقرية الشروق مركز القصاصين والقري المحيطة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شركة اوركيديا للصناعات الدوائية.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عباس المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، أنه سيتم فى نفس اليوم إطلاق قافلة بمحافظة الفيوم بقري منشية الجمال مركز طامية، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات المستفيدين من المبادرة إلى 8000 حالة، مع مجانية العلاج والعمليات لكل أهالينا في المحافظات من غير القادرين.

وأشار عباس إلى استمرار "عنيك فى عنينا" فى قرى ونجوع مصر لمكافحة العمى، مؤكدا دور المجتمع المدني هو دعم جهود الدولة للنهوض بالملف الصحي كما هو مخطط بالتنمية الشاملة المستدامة.

صناع الخير، عنيك في عنينا، بالإسماعيلية والفيوم