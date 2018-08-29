عزل راكب مصرى بمطار القاهرة للاشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا"

قررت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، عزل راكب مصرى للاشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا"، لدى عودته من السعودية، وتم تحويلها إلى مستشفى حميات العباسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، اشتبهت الدكتورة باكينام محمود طبيبة الحجر الصحى فى راكب مصرى عباس.م.ع "52 عاما" من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، لظهور أعراض الفيروس عليه من سعال وارتفاع حرارة الجسم واحتقان، تم إبلاغ الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، والذى قرر عزل الراكب بمستشفى حميات العباسية، وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من خلوها من الفيروس، وتم نقلها بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.