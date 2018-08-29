عادل الجبير: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيا

كتب مصطفى عنبر

بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ونظيره الروسى سيرغى لافروف، اليوم (الأربعاء)، فى موسكو، التعاون الثنائى بين البلدين، إضافة إلى التطورات الأخيرة فى سورية واليمن.

وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى: "اتفقنا مع روسيا على التنسيق والتشاور فى جميع القضايا التى تخص المنطقة".

وتابع: "نسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيا".

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، فى بداية الأسبوع الحالى: "نعتبر الاجتماع لوزيرى الخارجية الروسى والسعودى جزءا لا يتجزأ من الحوار السياسى المنتظم مع شركائنا السعوديين حول مجموعة من المسائل المهمة للطرفين".

وأضافت: "من المتوقع أن يتم فى الاجتماع تبادل تفصيلى للآراء فى الوضع الذى ينشأ فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشارة إلى ضرورة تسوية النزاعات المستمرة فى هذه المنطقة الإستراتيجية المهمة بطرق سياسية ودبلوماسية وعبر الحوار المحترم، ومع الأخذ بعين الاعتبار قلق جميع الأطراف المعنية".

وأشارت إلى أن المحادثات ستتناول أيضا الأوضاع فى سورية واليمن وليبيا والخليج العربي، إضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مضيفة أن الجانبين سيبحثان آفاق العمل المشترك فى إطار الحوار الاستراتيجى روسيا-مجلس تعاون دول الخليج العربى.

من جهته، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، الأسبوع الماضى بأن لافروف والجبير سيوليان اهتمامهما إلى مكافحة الإرهاب، وإلى المشاريع الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.