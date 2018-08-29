ضبط 68 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 62600 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب، ومدى إلتزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 68 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 518 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 146 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 3 سيارة لتجاوز خط السير، والتصالح فى 852 مخالفة فورية مقابل تحصيل 62600 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة

كما شنت مديرية أمن الغربية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة المحلة الكبرى، تحت إشراف مدير أمن الغربية، والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة، بمشاركة ضباط قسم شرطة المرافق برئاسة المقدم إيهاب محرم، قادها اللواء محمد الورورى نائب المدير لقطاع المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات المقاهى، وإزالة أرصفة بحرم الطريق العام، والتحفظ على كراسى المقاهى وبعض أغراض المحلات التى تعوق حركة السيارات والمواطنين.

ولاقت الحملة استحسان الأهالى الذين أعربوا عن شكرهم لما تقوم به أجهزة الأمن فى فرض السيطرة وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المرور.