ضبط 6 قطع سلاح و102 طلقة مختلفة الأعيرة خلال حملة أمنية بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط، فى إطار إستراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم إحراز، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، من ضبط 6 قطع سلاح، و 102 طلقة متنوعة، خلال حملة مكبرة برئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال والمركزية، واللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك فرع الأمن العام بأسيوط، وضباط إدارة البحث الجنائى، وفرع بحث الشمال مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن، استهدفت قرية مير دائرة مركز القوصية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عدد 6 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وطبنجة، و102 طلقة مختلفة الأعيرة، و8 خزينة بحوزة عدد من الأشخاص، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.