ضبط 6 قطع سلاح نارى وتنفيذ 240 حكما قضائيا وإزالة 27 حالة تعدى بحملات بأسيوط

كتبت : دينا الحسينى

وجهت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز القوصية، وأسفرت عن ضبط 6 قطع سلاح نارى، وتنفيذ 240 حكما قضائيا وإزالة عدد 27 حالة تعدى .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط عبد الغفار.ج.م، سن 30 بحوزته 40 طلقة من ذات العيار - 2 خزينة، ضبط محمد.م.ص، 28 سنة، بحوزته بندقية آلية، عدد 4 طلقات من ذات العيار، خزينة، ضبط بندقية آلية، خزينة بمنزل محمد.ع.ع .

كما تم ضبط بندقية آلية، عدد 40 طلقة من ذات العيار، خزينة بمنزل كامل.ع.م، ضبط بندقية خرطوش، عدد 8 طلقات بمنزل سيد.ص.م، ضبط سليم.ص.س، 42 سنه، بحوزته طبنجة، 10طلقات من ذات العيار، 2 خزينة .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 191 حكما قضائيا متنوعا، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط عدد 114 قضية تموينية متنوعة، فى مجال المخالفات المرورية تم ضبط 30 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة تنفيذ 27 قرار إزالة تعدى على الأراضى الزراعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.