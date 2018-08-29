ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة والاستروكس، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ص.م"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 500 جرام وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسام.ا.م"25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.ص"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 320 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ض.م"31 عاما عاطل ومقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته 7 لفافات من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.