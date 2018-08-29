ضبط 4 أسلحة نارية ونصف كيلو حشيش و377 جراما هيروين و62 قضية تموين بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أسلحة نارية بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش وطلقة خرطوش و515 جرام حشيش و377 جرام هيروين و25 جرام استروكس و201 قرص مخدر، وضبط 25 قطعة سلاح أبيض، و5 متهمين هاربين، و2 مراقب هارب كما تمكنت الحملة من ضبط 10 عناصر إجرامية من العناصر الخطرة، و3 مسجلين شقى خطر، و7 مسجلين لهم كروت معلومات جنائية، و5 متهمين هاربين و2 مراقب هارب وسيارة مبلغ بسرقتها.

كما تمكنت من ضبط 62 قضية تموينية متنوعة، وضبط 83 دراجه بدون لوحات منهم 56 دراجه نارية توك توك بدون لوحات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة، وتولت النيابة التحقيقات.