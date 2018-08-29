ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح ووتنفيذ 115 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، أسفرت عن ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 115 حكما قضائيا.

كما تمكنت الحملة التي استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة من إزالة 340 مخالفة تعدي واشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى تحرير 61 قضية تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق .