video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح ووتنفيذ 115 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:02 م
ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح ووتنفيذ 115 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، أسفرت عن ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 115 حكما قضائيا.
 
كما تمكنت الحملة التي استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة من إزالة 340 مخالفة تعدي واشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى تحرير 61 قضية تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق . 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 6 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية

القبض على طالب وسائق و 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

القبض على هارب من سجن وادى النطرون إبان ثورة يناير 2011 فى أسيوط

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة