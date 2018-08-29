ضبط 1425 زجاجة عصير وحلوى ومشروبات غازية بدون بيانات بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، بالمجهودات المبذولة من قبل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط ومباحث تموين أسيوط للقضاء على أى صورة من صور الغش التجارى ، فضلا عن تكثيف الحملات المفاجأة على الأسواق والمحال العامة لضبط المخالفين.

وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ، إنه تم ضبط كميات كبيرة من العصائر والمشروبات الغازية والأغذية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالقوصية ، بالإشتراك مع مباحث التموين وإدارة التموين بالمركز حيث تم تحرير 4 محاضر للمخالفين.

وأوضحت هويدا شافعى ، أن الحملة أسفرت عن ضبط 120 زجاجة عصير بدون بيانات حيث تم تحرير محضر ضد "س.ص.ر" صاحب سوبر ماركت كما تم ضبط 300 قطعة عصير "لوليتا" بدون بيانات حيث تم تحرير محضر ضد "ع.م.ج" صاحب سوبر ماركت وضبط 950 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و50 عبوة "كانز" منتهية الصلاحية و5 زجاجات بلاستيكية مياه غازية منتهية الصلاحية كما تم ضبط 10 كجم كبده بدون بيانات تحرير محضر ضد "ع.م.ع" صاحب مطعم.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية ، أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع ، مشيرة إلى إستمرار الحملات بناءا على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة حفاظا على أرواح المواطنين.