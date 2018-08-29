video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر و 24 طربة حشيش بالإسماعيلية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:26 م
ضبط متهمين بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر و 24 طربة حشيش بالإسماعيلية المتهمين والمضبوطات
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على  متهمين بحوزتهما 3 ألاف قرص مخدر و24 طربة حشيش بدائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

 

وكانت معلومات سرية وردت للواء علاء إبراهيم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلا من المتهم"ياسر.ع.س" والمتهم "حسن.ل.ج" مقيمين دائرة مركز القصاصين بالاتجار فى المخدرات وخاصة الأقراص المخدرة والحشيش متخذين من محل إقامتهما  مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامى فى تجارة وتوزيع الأقراص المخدرة والحشيش.

 

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للإيقاع بالمتحرى عنه وضبطه وبحوزته المخدرات.

 

وتمكن العميد عصام جبر رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيدان حافظ مهران واحمد حماد والرواد احمد عبداللة ومحمد جاد ومحمد المحمدى الضباط بالإدارة من ضبط المتحرى عنهما بالقرب من محل اقامتهما بدائرة مركز القصاصين حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما  3 الاف قرص مخدر و24 طربة حشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

 

وبمواجهة  المتهمين بما اسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما للاقراص المخدرة والحشيش بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لترويج المواد المخدرة.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بنظام المغافلة فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

الادارة العامة لمكافحة المخدرات

حشيش

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اقراص مخدرة




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة