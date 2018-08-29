ضبط متهمين بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر و 24 طربة حشيش بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على متهمين بحوزتهما 3 ألاف قرص مخدر و24 طربة حشيش بدائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت للواء علاء إبراهيم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلا من المتهم"ياسر.ع.س" والمتهم "حسن.ل.ج" مقيمين دائرة مركز القصاصين بالاتجار فى المخدرات وخاصة الأقراص المخدرة والحشيش متخذين من محل إقامتهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامى فى تجارة وتوزيع الأقراص المخدرة والحشيش.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للإيقاع بالمتحرى عنه وضبطه وبحوزته المخدرات.

وتمكن العميد عصام جبر رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيدان حافظ مهران واحمد حماد والرواد احمد عبداللة ومحمد جاد ومحمد المحمدى الضباط بالإدارة من ضبط المتحرى عنهما بالقرب من محل اقامتهما بدائرة مركز القصاصين حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما 3 الاف قرص مخدر و24 طربة حشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما للاقراص المخدرة والحشيش بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.