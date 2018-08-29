ضبط سيارة محملة بـ200 ألف وحدة زريعة أسماك محظور صيدها

كفرالشيخ _ فريق المحافظات

شن ضباط إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لضبط المخالفين، وتم ضبط سيارة زريعة أسماك بسيدي سالم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، حكمدار المديرية، لحماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة.

أسفرت جهود الحملة، التي قام بها قسم شرطة مسطحات سيدى سالم تحت قيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة، والنقيب علاء حجاج، رئيس مسطحات سيدى سالم، عن ضبط السيارة رقم " ل ع ا 9873 " نقل كفرالشيخ، قيادة " ع.م.ع.ا " مقيم بقرية الرصيف مركز الرياض، محملة بعدد 200 ألف وحدة زريعة من نوع البلطي مخالف بذلك قرار المحافظ برقم9620 لسنة 2015 بحظر صيد الزريعة من بحيرة البرلس، وضبط جميع السيارات واللانشات والمراكب المحملة بالزريعة غير معلومة المصدر وغير المصرح بها، وتسلم الزريعة لمنطقة الثروة السمكية بكفرالشيخ، وتم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة إعدام الأسماك النافقة ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما، مشيرا الى أنه تم تجهيز نقطة شرطة المسطحات المائية بالبرلس وسيدى سالم وتزويدها بكافة الإمكانات والأجهزة لضبط المخالفين وفرض سيادة القانون بالبحيرة والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء.