ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص يسرقون الدرجات البخارية فى قنا

قنا - فريق المحافظات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابى، مكون من 9 أشخاص لاتهامهم بسرقة الدرجات البخارية والسرقات العامة بمركز دشنا، واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وباشرت النيابة التحقيقات.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط 5 عاطلين مقيمين بدائرة مركز دشنا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدرجات البخارية، من الشوارع والميادين العامة عن طريق المغافلة، وارتكابهم 3 وقائع سرقة متنوعة بدائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تم القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص وهم "مؤمن.م25 سنة عاطل والمطلوب ضبطه فى قضايا سرقات بالإكراه، وطارق.ز 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 2 قضية تبديد، ومحمد.ا 23 سنة عاطل مسجل خطر سرقات، وحسين.ا 21 سنة عاطل، ومقيمين بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات العامة، بأسلوب المغافلة واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وباشرت النيابة التحقيقات.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات العامة للمواطنين وسرقة الدرجات البخارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.