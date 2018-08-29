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صور.. وكيل بيطرى الغربية يترأس اللجنة الشهرية لمشروع العلاج الاقتصادى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:43 م
صور.. وكيل بيطرى الغربية يترأس اللجنة الشهرية لمشروع العلاج الاقتصادى اجتماع وكيل الطب البيطرى بمحافظة الغربية
الغربية - فريق المحافظات
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ترأس الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، الجلسة الشهرية لمشروع العلاج الاقتصادى بمقر مديرية الطب البيطرى، وبحضور مديرين القطاعات.

وخلال هذه الجلسة تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باستعدادات المديرية للحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، وذلك برفع كفاءة الوحدات البيطرية، وتوفير عدد من السماعات والترمومترات لاستخدام الأطباء فى الوحدات والقوافل العلاجية، وكذلك الانتهاء من عملية إصلاح مواتير الرش المعطلة، وإعادة توزيعها على الإدارات لتنفيذ برامج الرش الجماعى.

كما تم التنبيه على تقديم الخدمات البيطرية للمواطنين بالشكل الأمثل والمناسب، وتكثيف التوعية والإرشاد البيطرى، إضافة إلى سرعة الانتهاء من إجراءات توفير الأدوية من خلال المناقصة محل التنفيذ.

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 

جانب من الجلسه_1
جانب من الجلسة

 

وكيل بيطري الغربيه يترأس اللجنه الشهريه لمشروع العلاج الاقتصادي
وكيل بيطري الغربية يترأس اللجنة الشهرية لمشروع العلاج الاقتصادي

 


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