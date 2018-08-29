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صور.. وصول أول أفواج الحج البرى لميناء نويبع

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:59 ص
صور.. وصول أول أفواج الحج البرى لميناء نويبع وصول أول أفواج الحج البرى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل ميناء نويبع اليوم، أول أفواج الحج البرى قادمين من ميناء العقبة الأردنى بعد انتهاء مناسك الحج، وذلك على متن 3 عبارات وهى أيلة وبرنسيسة وسينا "رحلات مكوكية" خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2018.

تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل تتابع غرفة العمليات التى قام اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتشكيلها برئاسته وعضوية كل من، اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية واللواء يسرى الأخرس نائب مدير شركة الجسر العربى واللواء صبرى وزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع وكافة أعضاء المجتمع المينائى بمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام .

وقامت إدارة الجوازات بتوفير فاكس على متن كل عبارة لإنهاء إجراءات الجوازات على متن العبارة خلال رحلة العودة، واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش للتيسير على الحجاج والعمل على سرعة خروجهم من الميناء .

كما أكد أبو سنة على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وتوفير كراسى، خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات .

بالإضافة الى قيام إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير اتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء، فيما تستعد إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد "2" سيارة اسعاف مجهزة داخل الميناء مع تواجد عدد من الأطباء متواجدين بصفة مستمرة خلال رحلات  العودة .

جدير بالذكر، أن لجنة النقل بمجلس النواب قامت بزيارة ميدانية لميناء نويبع اثناء سفر الحجاج وأشادت بما تم اتخاذه من إجراءات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وما تم من موانئ البحر الأحمر لتسهيل السفر وخدمة الحجاج .

وصول أولى أفواج الحج البرى (1)
وصول أول أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (2)
 أول أفواج الحج البرى
وصول أولى أفواج الحج البرى (3)
جانب من وصول أول أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (4)
خلال وصول أول أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (5)
 أول أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (6)
أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (7)
وصول أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (8)
وصول أولى أفواج الحج البرى (9)
 
وصول أولى أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (10)
وصول أولى أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (11)
وصول أول أفواج الحج البرى 
وصول أولى أفواج الحج البرى (12)
اتوبيسات نقل الحجاج 
وصول أولى أفواج الحج البرى (13)
وصول أول أفواج الحج البرى 

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