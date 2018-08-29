صور.. وزير الخارجية: العلاقات بين مصر والسودان مقدسة وتتمتع بخصوصية

رحب وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد، مؤكدًا على أنه جرى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة تمهيدا للجنة الرئاسية بين القاهرة والخرطوم، مشددًا على أن الجانبين المصرى والسودانى عقدا اجتماعات موسعة على مستوى غالبية الوزارات.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، على أن العلاقات مع السودان له خصوصية ومقدسة بين القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين يؤكد أهمية العلاقات فر ظل عزم الجانبين لإيجاد فرص التعاون وإزالة أى شوائب.

وأوضح وزير الخارجية، أنه بحث مع الوزير السودانى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث عقد إليه التشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية والتنسيق والتشاور على مستوى رؤساء المخابرات.