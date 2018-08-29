صور.. مسجد أبو غياتى بقرية العندليب الأسمر بالشرقية مهدد بالسقوط

الشرقية - فتحية الديب

أعرب عدد كبير من أبناء قرية الحلوات، التى نشأ فيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد، من تجاهل المسئولين التنفيذيين بالمركز لطلبهم بصدور قرار إحلال وتجديد لمسجد أبو غياتى.

وقال محمد فتحى، من أبناء قرية الحلوات، لليوم السابع: "إن المسجد مهدد بالسقوط فى أى لحظة على الأهالى، وإن الأهالى مستاؤون من تجاهل نواب الدائرة لمطالبهم، خاصة أنه بيت من بيوت الرحمن تقام فيه العبادة".

وناشد أهالى قرية الحلوات وزير الأوقاف بسرعة متابعة أمر المسجد، وإصدار قرار إحلال وتجديد له خوفا من وقوع كارثة وسقوطه على الأهالى.



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