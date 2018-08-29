صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات تطهير مصر القديمة ورفع 17 سيارة متروكة

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة بمنطقة مصر القديمة، إستهداف كافة المظاهر العشوائية والمخالفات ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمزارات الهامة، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية.



إزالة إشغالات



إزالة الإشغالات من الشوارع

وشارك فى الحملات كافة أجهزة المديرية المتمثلة فى (الإدارة العامة لقطاع الجنوب - الإدارة العامة لمرور القاهرة - إدارة شرطة المرافق – الإدارة العامة لمباحث القاهرة – الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة)، وتالتى شملت مناطق (محيط مستشفى القصر العيني – مجيط مجمع الأديان – ميدان عمرو بن العاص – شارع عبد العزيز آل سعود – شارع المنيل – سوق الغمراوي – ميدان أبو السعود – المنيل القديم – محيط متحف محمد علي).



الأوناش ترفع التوك توك من الشوارع والميادين



مدير أمن القاهرة يوجه بتكثيف حملات رفع السيارات المتهاكة

وأسفرت الحملات عن تنفيذ124 مخالفة إزالة إدارية، 21 مخالفة إشغال طريق، وضبط 18 بائع جائل، و3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و 10 محاضر تلوث بيئة، ورفع 7 عربة يد عجل لبيع الخضار، و17 سيارة متروكة منهم ثلاثة فان مستغلة كورش إصلاح سيارات بالشارع، وأخرى مستغلة كعربة لبيع الخضروات وتخزينها.



الونش يساعد فى إزالة الإشغالات من الشوارع



مدير أمن القاهرة يتابع رفع السيارات المتهالكة

وفى مجال المرور تم تحرير 75مخالفة كلبش، و60 مخالفة سحب تراخيص، و150مخالفة نموذج 125، و2 مخالفة طمس لوحات، و125 مخالفة الأنتظار فى الممنوع، و125 مخالفة أمن ومتانة، 38 دراجات بخارية، 4حجز مركبات.



انتشار الحملات الأمنية لإزالة الإشغالات



جانب من حملات إزالة الإشغالات



حملات رفع الإشغالات

وفي مجال البحث الجنائى، تم ضبط 4 هاربين من حكم جناية، وضبط 3 متهمين بتعاطى مخدرات، وضبط 1 سلاح ناري، وضبط 2 سلاح أبيض، وضبط 3 قضايا تموين.



رجال المرور أثناء رفع السيارات المتهالكة



رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفى إطار جهود المديرية لتكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة وغلق كافة المقاهي المخالفة وتنظيم الحركة المرورية والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات منعاً لتفاقمها أو محاولة فرض أمر واقع على أهالي المناطق السكنية بالمخالفة للقانون كإقامة أسواق عشوائية أو ورش مخالفة وتسبب الإزعاج للمواطنين.



رجال المرور خلال رفع السيارات المركونة بالشوارع



رفع السيارات المخالفة