صور.. محافظ الإسماعيلية يتحمل تكاليف علاج رضيع تعرض لجروح بفمه

استجاب اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، لحالة الرضيع محمد محمود السيد الذى لم يتجاوز عمره 4 أشهر، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرضه لجروح خطيرة بفمه تحتاج لعمليات جراحة وتجميل.

وحرص المحافظ على استقبال الطفل بمكتبه بصحبة شقيقته وإحدى السيدات من جيرانهم، ويحتاج لإجراء عملية تجميل عاجلة بعد العثور عليه بمنزله ينزف بعد تعرضه لـ"عضة غامضة" وقد تعهد المحافظ بتحمل جميع نفقات علاجه وصرف الألبان اللازمة له وتوفير عمل لشقيقته، وتقديم كل سبل الدعم بأشكاله المختلفة.

من جانبه كشف أحد جيران الطفل الذى تكفل بتربيته بعد الحادث، عن أن الأم أكلت فم صغيرها، مشيرًا إلى أن جيران الطفل اكتشفوا أن أم الطفل أكلت فم ولدها، وتركت البيت وذهبت إلى منزل أهلها، مؤكدًا أنها تعانى من حالة نفسية، وعلى الفور قام باصطحاب الطفل إلى إحدى العيادات الطبية المتخصصة وتم إجراء عمليتين جراحيتين حتى الآن وفى انتظار العملية الثالثة، تكلفتها تقترب من 60 ألف جنيه، ويحتاج علبة لبن كل ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن الأم لم تظهر حتى الآن والأب يبلغ من العمر 50 عامًا، ولا يستطيع العمل، مقدمًا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على الاستجابة لحالة الطفل وتحمل تكاليف كل ما يخص الطفل من أكل وعملية.



























