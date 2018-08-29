صور.. شرطة التموين تضبط مصنع سيور سيارات ومحل قطع غيار مجهولة

تمكن رجال شرطة التموين، من القبض على "علاء م ع" 45 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، بمنطقة البساتين، لإدارته المحل بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، داخل المحل، وعثر بداخله على 599 قطعة غيار سيارات ( فانوس، وش فانوس، شبك عتبه، دلايه، كرتيره، اكصدام، رفرف)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "كريم ذ ع" 25 سنة، مدير مصنع سيور سيارات، بمنطقة الأزبكية، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من سيور السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المصنع، وعثر بداخل المصنع على 1800 سير سيارة أنواع مختلفة، 200 فرخ خام لتصنيع السيور، 1 ماكينة تصنيع سيور، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد منصور إلى النيابة التى تولت التحقيق.