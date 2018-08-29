صور.. سقوط مدير مصنع يستخدم دقيق مجهول فى إنتاج المخبوزات بالوايلى

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة مباحث التموين، فى القبض على "محمد م ع" 33 سنة، مدير مصنع مخبوزات، كائن بمنطقة الوايلى، لإدارته المصنع بدون ترخيص، ويقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق الفاخر استخراج 72% بقصد استخدامه في إنتاج المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 5 أطنان دقيق فاخر استخراج 72%، مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة التحقيق.