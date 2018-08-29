صور.. سقوط مدير مصنع يستخدم دقيق مجهول فى إنتاج المخبوزات بالوايلى

نجح ضباط إدارة مباحث التموين، فى القبض على "محمد م ع" 33 سنة، مدير مصنع مخبوزات، كائن بمنطقة الوايلى، لإدارته المصنع بدون ترخيص، ويقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق الفاخر استخراج 72% بقصد استخدامه في إنتاج المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 5 أطنان دقيق فاخر استخراج 72%، مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة التحقيق.
إدارة التموين دقيق مدعم -م (1)
إدارة التموين دقيق مدعم -م (2)
إدارة التموين دقيق مدعم -م (5)
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