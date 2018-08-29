صور.. سامح شكرى يؤكد أهمية التنسيق بين مصر والسودان للحفاظ على أمن البلدين

كتب سمير حسنى - أحمد جمعة - محمد شرقاوى - تصوير كريم عبد العزيز

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن المباحثات اليوم، الأربعاء، تناولت تحقيق المصالح المشتركة لمصر والسودان والحفاظ على الأمن القومى للبلدين، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أهمية الشراكة بين البلدين.

وأضاف سامح شكرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية، اليوم، الأربعاء، ان الشراكة الاستراتيجية تعكس التطلع الحقيقى للارتقاء بمستوى التعاون القائم بين البلدين الى افاق ارحب، مشيرا إلى أن ما تمر به منطقتنا من تحديات معقدة وما تشهده من صراعات ومصالح إقليمية ودولية متشابكة تحتم ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقليمية والامنية والاقتصادية فى القضايا الاقليمية من اجل التصدى لاى تحديات او تهديدات وهو ما يجعل من خيار الشراكة والتعاون ضرورة حتمية للحفاظ على مصالح وأمن الدولتين.















































































