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صور.. سامح شكرى: التنسيق الأمنى والاستخباراتى مع السودان على أعلى مستوى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:04 م
صور.. سامح شكرى: التنسيق الأمنى والاستخباراتى مع السودان على أعلى مستوى سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة - تصوير كريم عبد العزيز
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قال وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، إن التنسيق الأمنى والاستخباراتى بين القاهرة والسودان على أعلى مستوى، مؤكدًا على أن التنسيق المشترك بين البلدين يجرى لمواجهة التحديات فى ليبيا وعدد من الدول.
 
 
وأكد شكرى، على أن مصلحة مصر والسودان واحدة وهناك تنسيق مشترك سيتم الاستمرار به خلال الفترة المقبلة.
 
 
وبدوره، قال وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، إنه تم الاتفاق على موعد لإجراء مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والسودان، مؤكدًا على أنه تم التباحث حول التنسيق لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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