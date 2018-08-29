صور.. سامح شكرى: التنسيق الأمنى والاستخباراتى مع السودان على أعلى مستوى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، إن التنسيق الأمنى والاستخباراتى بين القاهرة والسودان على أعلى مستوى، مؤكدًا على أن التنسيق المشترك بين البلدين يجرى لمواجهة التحديات فى ليبيا وعدد من الدول.

وأكد شكرى، على أن مصلحة مصر والسودان واحدة وهناك تنسيق مشترك سيتم الاستمرار به خلال الفترة المقبلة.