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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:11 م
خالد صلاح
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صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:39 ص
صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد رئيس مدينة أبو رديس يتفقد المدارس
جنوب سيناء - فريق قسم المحافظات
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قام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس، بتفقد جميع مدارس مركز ومدينة أبورديس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمتابعة كافة المدارس بمدن المحافظة وأعمال الصيانة الجارية بها، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدارسى الجديد ، وحل أى معوقات، يرافقه وائل بخاتى مدير الإدارة التعليمية بجنوب سيناء .

ووجه رئيس المدينة بالارتقاء بمستوى النظافة العامة بكافة المدارس فى كل المراحل التعليمية، وأكد أحمد عبدالعظيم، إن جميع المدارس بمركز ومدينة أبورديس فى حالة ممتازة وجاهزة لاستقبال بناتنا وأبنائنا الطلبة

رئيس مدينة أبورديس أثناء تفقد المدارس المدينة
رئيس مدينة أبورديس أثناء تفقد المدارس المدينة

 

رئيس المدينة دخل إحدى المدارس
رئيس المدينة دخل إحدى المدارس

 

أثناء تفقد المدارس قبل بدء العام الدارسى
أثناء تفقد المدارس قبل بدء العام الدارسى

 

رئيس المدينة مع مدير الإدارة التعليمة بأبورديس
رئيس المدينة مع مدير الإدارة التعليمة بأبورديس

 

 

 


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