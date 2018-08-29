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صور.. حلمى ورزق وشيكو ونجوم مسرح مصر فى حفل زفاف محمد إمام

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:48 ص
صور.. حلمى ورزق وشيكو ونجوم مسرح مصر فى حفل زفاف محمد إمام محمد عبد الرحمن وأحمد حلمى ومحمد أنور
كتب إسلام جمال
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حرص عدد من أبرز الفنانين، على التواجد فى حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، والتقط نجوم مصر محمد عبد الرحمن ومحمد أنور، صوراً بصحبة النجم أحمد حلمى.

 

وأظهرت صور الحضور، تواجد الفنان بيومى فؤاد، والفنان محمد ثروت، والمخرج محمد ياسين، والفنان أحمد رزق، وشيكو، ورشا مهدى، وعدد من نجوم الوسط الفنى.

 

وشهد حفل زفاف نجل الزعيم عادل إمام، حضور عدد من أبرز نجوم الفن، ويحتفل النجم محمد إمام بزفافه على نوران طلعت، فتاة من خارج الوسط الفنى، بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث يتواجد معظمهم فى الساحل الشمالى حالياً من أجل قضاء إجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف.

 

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، وظهر مقطع فيديو للهضبة خلال الحفل، فى أثناء تأديته لأغنيته الشهيرة "قمرين".

 

أحمد رزق ورشا مهدى وأحمد حلمى
أحمد رزق ورشا مهدى وأحمد حلمى

 

بيومى فؤاد وهنا الزاهد وأحمد فهمى
بيومى فؤاد وهنا الزاهد وأحمد فهمى

 

عمرو دياب ومحمد إمام خلال حفل الزفاف
عمرو دياب ومحمد إمام خلال حفل الزفاف

 

محمد ثروت وهنا الزاهد وأحمد حلمى
محمد ثروت وهنا الزاهد وأحمد فهمى

 

محمد عبد الرحمن وأحمد حلمى ومحمد
محمد عبد الرحمن وأحمد حلمى ومحمد أنور

 

محمد عبد الرحمن وأحمد حلمى
محمد عبد الرحمن وأحمد حلمى

 

محمد ياسين ورشا مهدى ودينا الشربينى
محمد ياسين ورشا مهدى ودينا الشربينى

 

محمد ياسين
محمد ياسين

 

هنا الزاهد وأحمد فهمى
هنا الزاهد وأحمد فهمى

 

ياسمين عبد العزيز مع محمد إمام
ياسمين عبد العزيز مع محمد إمام

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محمد إمام

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مسرح مصر

فرح محمد إمام




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