صور.. "الزراعة" تعلن افتتاح موسم جنى القطن بالوجه البحرى الأسبوع المقبل

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الطوارئ بمحافظات الوجه البحرى التى تزرع قطنًا، مع بدء جنى المحصول، حيث يفتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موسم الجنى الأسبوع المقبل بعدة محافظات بالوجه البحرى.



محصول القطن

فيما تواصل الجمعيات التعاونية ومنتجو الأقطان والشركات الخاصة، التعاقد على تسويق أقطان التجارى والإكثار بالوجهين القبلى والبحرى، منها 800 ألف قنطار إكثار لاستخراج بذرة تقاوى معتمدة تحقق زيادة الإنتاجية للمساحات المنزرعة الموسم الجديد، و1.4 مليون قنطار تجارى شعر للمغازل المحلية والتصدير.



محصول القطن

وقال تقرير لوزارة الزراعة، أن اللجنة المشكلة لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2018/ 2019، تتابع الإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من المزارعين، ومتابعتها أولاً بأول، برئاسة وزير الزراعة، وعضوية رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وتضم اللجنة أيضًا فى تشكيلها رئيس مجلس القطن، ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ومدير معهد بحوث القطن، ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية.



محصول القطن

وأوضح التقرير، أن عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار، تتم من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى مع الجهات التى تحددها، وتختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، بحيث يقتصر إنتاج تقاوى أقطان الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال هذا الموسم وفى المناطق التى سبق وتم تحديدها.



محصول القطن

وتابع التقرير، أن التعاقد على قطن الإكثار سيتم بعد حلج المحصول بالمحالج المرخصة التابعة لوزارة الزراعة لاستخلاص البذور والمحافظة عليها، وذلك بعد تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن.



محصول القطن

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لتسويق القطن التجارى والإكثار، موضحًا أن المنظومة الجديدة التى تم تطبيقها ساهمت فى عودته لعرشة أيضًا سواء من خلال توفير التقاوى مبكرة النضج وعالية الإنتاجية أو تطبيق الزراعات التعاقدية على المحصول لأول مرة، وتحديد سعر ضمان.

وأوضح، أن المساحات المنزرعة تعطى 336 ألف فدان تعطى إنتاجية ما يقرب من 2.2 مليون قنطار منها 800 ألف قنطار تقاوى أكثار، وذلك لاستخراج تقاوى قطن معتمدة تحقق زيادة الإنتاجية للمساحات المنزرعة الموسم المقبل، مليون و400 ألف قنطار قطن شعر يتم تسويقها عن طريق الجمعيات.



محصول القطن

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن هناك لجانًا تعمل دوريًا بالمرور على زراعات محصول القطن، وإعداد تقرير حول عمليات جنى محصول القطن المبكر، موضحًا أن محصول القطن مبشر هذا الموسم، ولم تحدث به أى إخفاقات أو مشكلات، موضحًا أنه تم تنفيذ خطة المكافحة على أكمل وجه، وهو ما يبشر بإنتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا أن مهمة لجان المكافحة تمتد إلى ما بعد الجنى لمتابعة عمليات التخلص الآمن من مخلفات القطن والرقابة على المحالج المرخصة من الوزارة.