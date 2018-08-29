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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:29 ص
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صور.. الجيش المكسيكى يحرق 19 ألف متر مربع من مزارع الماريجوانا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:56 ص
صور.. الجيش المكسيكى يحرق 19 ألف متر مربع من مزارع الماريجوانا الجيش المكسيكى يحرق مزارع الماريجوانا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أحرق جنود الجيش المكسيكى اليوم الأربعاء، اثنين من مزارع الماريجوانا بمساحة إجمالية قدرها 19000 متر مربع، بالقرب من بلدة لاروموروزا فى ولاية باجا كاليفورنيا بالمكسيك.

وكانت سلطات المكسيك أعلنت قيام قوات البحرية بحرق نبات الماريجوانا، خلال عملية فى سييرا خواريز ببلدية إنسينادا، يوليه الماضى.

وشاركت فى عمليات الحرق القوات الفيدرالية فى البلدية إضافة إلى مشاة البحرية المكسيكية، حيث قاموا بضبط المزارع التى تنتج النبات ثم حصادها وتجميعها بكميات كبيرة وحرقها.

الجيش المكسيكى
الجيش المكسيكى

 

حرق الجيش المكسيكى مزارع الماريجوانا
حرق الجيش المكسيكى مزارع الماريجوانا

 

جانب من حرق الجيش المكسيكى مزارع الماريجوانا
جانب من حرق الجيش المكسيكى مزارع الماريجوانا

 

جانب من عمليات الحرق
جانب من عمليات الحرق

 

عمليات حرق مزارع الماريجوانا
عمليات حرق مزارع الماريجوانا

 

جانب من عمليات حرق مزارع الماريجوانا
جانب من عمليات حرق مزارع الماريجوانا

 

جيش المكسيك يحرق مزارع الماريجوانا
جيش المكسيك يحرق مزارع الماريجوانا

 

جانب من حرق الجيش الباكستانى مزارع الماريجوانا
جانب من حرق الجيش الباكستانى مزارع الماريجوانا

 


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