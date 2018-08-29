صور.. الإسماعيلية تتزين استعدادا لافتتاح مشروع تطوير المحاور المرورية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لشارع محمد على بداية من منطقة الأرشاد وميدان الزعيم الراحل أنور السادات ومنطقة الكبارى الجديدة على ترعة الإسماعيلية .

وتفقد طاهر متابعة تنفيذ الاعمال الخاصة باستعادة وصيانة جميع المسطحات الخضراء وإعادة زراعة الأشجار وأحواض الزهور والورود والبرجولات على كورنيش ترعة الإسماعيلية وممشى متطور بطول الشارع بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق وصيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة وصيانة البلدورات ووضع العلامات الإرشادية واللافتات المضيئة، وذلك استعدادًا للافتتاح الرسمى لشارعى محمد على وأم كلثوم بر أيمن ترعة الإسماعيلية والكبارى المعدنية التى تربط بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال زيارة الموقع أكد محافظ الإسماعيلية، على أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المنطقة بالكامل لتكون فى أبهى صورة جمالية تليق بالحفاظ على تاريخ وتراث الإسماعيلية المتميز وتكون متنفسًا وإضافة جديدة لشعب المحافظة وزائريها.



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الآخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير وتجميل شارع محمد على