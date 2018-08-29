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صور.. إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى سوهاج

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:42 ص
صور.. إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى سوهاج إزالة تعديات - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها.

وأوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة للتعديات بالاشتراك مع نقطة شرطة جزيرة شندويل، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناحية قرية جزيرة شندويل وبمشاركة معدات ولودرات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.

وشدد محافظ سوهاج على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة، والرقعة الزراعية.

ازالات مركز سوهاج (1)
ازالات مركز سوهاج
ازالات مركز سوهاج (2)
ازالات مركز سوهاج
ازالات مركز سوهاج (3)
ازالات مركز سوهاج 
ازالات مركز سوهاج (4)
ازالات مركز سوهاج
ازالات مركز سوهاج (5)
ازالات مركز سوهاج

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