صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالمملكة العربية السعودية

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة 15 عاملا مصري يعملون لدي إحدى شركات الصيانة والتشغيل لم يتقاضوا رواتبهم لعدة شهور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال الوزير، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أنه تم التحرك الفوري للشركة والالتقاء باثنين من الشركاء لحل المشكلة وديا، وجاء الاستجابة الفورية من جانب الشركة في صرف مستحقاتهم العمال، وقد بلغ إجمالي ما تسلمه الـ 15 عاملا 562 ألفا و213 ريالا سعوديا ، أي ما يوازى 2 مليون و687 ألف جنيه مصري.

وتخص هذه المستحقات كل من "محمد ع.أ"، و"محمد.أ.ع.أ"، و"أحمد.ف.‘"، و"عبد الرازق.م.ع"، و"محمد.ج.أ"، و"مقبول. ع. أ" ، و"محمود.م.م.ص"، و"عادل.ر.ح"، و"محمد.ط.م.ي"، و"عثمان .ن"، و"محمد.أ.أ" ، و"إبراهيم.ص.ح" ، و"إبراهيم.ح.أ"، و"محمد .ي.م.أ" ، و"أسامة.م.س".