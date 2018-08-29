video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالمملكة العربية السعودية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:04 م
صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالمملكة العربية السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة 15 عاملا مصري يعملون لدي إحدى شركات الصيانة والتشغيل لم يتقاضوا رواتبهم لعدة شهور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال الوزير، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أنه تم التحرك الفوري للشركة والالتقاء باثنين من الشركاء لحل المشكلة وديا، وجاء الاستجابة الفورية من جانب الشركة في صرف مستحقاتهم العمال، وقد بلغ إجمالي ما تسلمه الـ 15 عاملا 562 ألفا و213 ريالا سعوديا ، أي ما يوازى  2 مليون و687 ألف جنيه مصري.

وتخص هذه المستحقات كل من "محمد ع.أ"، و"محمد.أ.ع.أ"، و"أحمد.ف.‘"، و"عبد الرازق.م.ع"، و"محمد.ج.أ"، و"مقبول. ع. أ" ، و"محمود.م.م.ص"، و"عادل.ر.ح"، و"محمد.ط.م.ي"، و"عثمان .ن"، و"محمد.أ.أ" ، و"إبراهيم.ص.ح" ، و"إبراهيم.ح.أ"، و"محمد .ي.م.أ" ، و"أسامة.م.س".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة القوى العاملة تنفى انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج

وزير القوى العاملة يكشف عن خفض معدلات البطالة خلال العام الجارى

عامل مصرى

القوى العاملة

محمد سعفان




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة