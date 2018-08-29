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صحيفة يونانية: إعلان تركيا بناء قاعدة بحرية شمال قبرص يضر بجهود تسوية النزاع

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:13 ص
صحيفة يونانية: إعلان تركيا بناء قاعدة بحرية شمال قبرص يضر بجهود تسوية النزاع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس
أثينا (أ ش أ)
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قالت صحيفة (كاثمرينى) اليونانية، فى عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، إن إعلان تركيا عن خططها الرامية إلى بناء قاعدة بحرية فى شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، يمكن أن يضر بجهود تسوية النزاع القبرصى".

ونقلت الصحيفة فى مقال أوردته على موقعها الإلكترونى عن محللين قولهم: إنه فى حال تأكيد هذا التحرك، فإن هذا الأمر يضر بجهود التسوية وحل القضية القبرصية.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أمس أن تركيا تعتزم بناء قاعدة بحرية فى شمال قبرص وأن البحرية التركية قدمت بالفعل طلبًا إلى وزارة الخارجية للبدء فى إجراءات لإيجاد مكان "مناسب" فى الجزيرة لبناء القاعدة.

وقالت الصحيفة إن القاعدة ضرورية لأن دولًا أخرى من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وكندا والدنمارك والبرتغال وبلجيكا وألمانيا واليونان - تستخدم الحرب فى سوريا كذريعة للحفاظ على وجودها فى الشرق الأوسط.

وكان الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس قد أكد فى وقت سابق أن حل المشكلة القبرصية يساعد على تحسين العلاقات مع تركيا، فضلا على أنه سيسهم فى آفاق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى وفى موارد الطاقة الخاصة بها.

وتابع الرئيس نيكوس "أعربنا عن استعدادنا التام وتصميمنا على الدخول فى حوار بناء مع القبارصة الأتراك؛ فضلا عن مناقشة مبدئية مع تركيا لضمان التوصل إلى حل من شأنه أن يضمن الاستقلال التام والسيادة لجمهورية قبرص."

 


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